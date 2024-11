Milhares de pessoas lembram os 45 anos da tomada de reféns na embaixada dos EUA no Irã

Israel - principal aliado dos Estados Unidos na região e inimigo declarado do Irã - intensificou, em setembro, a escalada com uma guerra aberta contra o movimento libanês Hezbollah, aliado do grupo palestino, no Líbano.

As tensões entre o Irã e Israel também se intensificaram nos últimos meses.

Teerã lançou um ataque com mísseis contra o território israelense em 1º de outubro, em represália pelo assassinato de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto em setembro em um bombardeio israelense, e pela morte de Ismail Haniyeh, chefe do Hamas, no fim de julho em uma operação atribuída a Israel.

Israel respondeu com bombardeios contra instalações militares no Irã em 26 de outubro.

Neste domingo, alguns manifestantes exibiam fotos do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e de figuras da "resistência" contra Israel, como Nasrallah.

O general Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, fez críticas a Israel e aos Estados Unidos diante da multidão reunida em Teerã.