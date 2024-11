Zverev vence Humbert e conquista Masters 1000 de Paris

O tenista alemão Alexander Zverev venceu neste domingo (3) o francês Ugo Humbert na final do Masters 1000 de Paris com parciais de 6-2 e 6-2, numa demonstração de força do novo número 2 do ranking da ATP.

Zverev, de 27 anos, conquistou assim seu sétimo título de Masters 1000, categoria de maior prestígio atrás apenas dos Grand Slam.

Com este 23º título da carreira, o alemão tem a garantia de chegar na segunda-feira à vice-liderança do ranking da ATP, ultrapassando o espanhol Carlos Alcaraz.