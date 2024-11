Exército anuncia novas ordens de alistamento para judeus ultraortodoxos em Israel

O Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira (04) que aprovou novas ordens de alistamento para 7 mil membros da comunidade judaica ultraortodoxa, uma questão delicada no país, onde o Exército está sob pressão após mais de um ano de conflito na Faixa de Gaza.

O ministro da Defesa, Yoav Gallant, "aprovou a recomendação de emitir 7.000 novas ordens no processo de avaliação dos ultraortodoxos aptos para recrutamento", além das 3 mil ordens emitidas em julho, informou o Exército.

Israel trava uma guerra com o grupo islamita palestino Hamas na Faixa de Gaza e com o movimento libanês Hezbollah no Líbano. Esses dois conflitos já deixaram 780 mortos e 4.500 feridos entre seus soldados. A guerra também afeta os cerca de 300.000 reservistas convocados desde o ataque brutal do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que gerou o conflito atual.