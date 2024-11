Reinaldo: Bolsonaro tem desejo vão de que Trump reverteria inelegibilidade

Tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quando o movimento bolsonarista no Brasil esperam que uma vitória de Donald Trump nos EUA aumente a pressão sobre as anistias —tanto aos condenados pelo 8/1 quanto a Bolsonaro —, mas ainda é difícil dizer se Trump cruzaria essa linha, afirmou o colunista do UOL Reinaldo Azevedo no Olha Aqui! desta segunda-feira (4).

Reinaldo destaca o impulso que Trump poderia dar para a extrema direita global, incluindo no Brasil, por sua retórica ainda mais violenta nessa tentativa de segundo mandato.