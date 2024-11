Mais de 200 deputados franceses pedem veto ao acordo UE-Mercosul

Para eles, "num momento em que a França perdeu 100.000 explorações agrícolas em dez anos, correndo o risco de perder o mesmo número na próxima década, e quando 75% do desmatamento no Brasil está ligado à pecuária bovina, este acordo equivaleria a sacrificar nossos valores profundos por interesses comerciais e geopolíticos de curto prazo, por uma corrida por influência e novos mercados".

"O presidente da República comprometeu-se com os agricultores e organizações ambientais, unidos nesta luta", enfatizaram. "Nós, deputados de todas as bancadas, pedimos ao governo que bloqueie a conclusão do acordo (...), e à Comissão Europeia que respeite este veto francês".

As negociações com os países do Mercosul - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia - foram retomadas nos últimos meses sob o impulso de países europeus, entre eles Espanha e Alemanha.

A possibilidade de uma conclusão enfurece os sindicatos agrários franceses, que anunciam uma mobilização para meados de novembro.

cho/jbo/gvy/hgs/mb/ic/mvv

© Agence France-Presse