Bombardeios aéreos israelenses matam 13 palestinos em Gaza

Outra barraca com deslocados em Deir el-Balah, no centro de Gaza, foi bombardeada pelas forças israelenses, que mataram pelo menos quatro pessoas no local, acrescentou.

Ele informou que outras duas pessoas morreram em incidentes separados.

O Exército israelense informou que suas forças continuam o ataque por terra e ar no norte de Gaza, onde centenas de pessoas morreram desde 6 de outubro, quando o Exército iniciou a ofensiva, segundo a Defesa Civil.

"No último dia, tropas das FDI (Forças Armadas) na área de Jabalia eliminaram dezenas de terroristas em confrontos corpo a corpo e ataques aéreos", afirmou o Exército em um comunicado.

Vários combatentes morreram no centro de Gaza e na área de Rafah, sul do território palestino, informou o Exército.

Israel afirmou que sua ofensiva no norte de Gaza pretende impedir o reagrupamento dos combatentes do Hamas.