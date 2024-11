Célula paramilitar de extrema direita é desmantelada na Alemanha

Oito supostos membros de um grupo paramilitar neonazista, que pretendiam "conquistar pelas armas" partes do leste da Alemanha após o "colapso" do país, foram presos em uma operação que se estendeu até a Polônia e a Áustria.

Os suspeitos, todos de nacionalidade alemã, pertencem a uma organização fundada em 2020, com o nome de "Separatistas saxões", de ideologia "racista e antissemita", segundo o Ministério Público Federal da Alemanha, com sede em Karlsruhe, no sudoeste, e especializada em investigações de terrorismo.

A organização, com entre 15 e 20 membros, segundo o Ministério Público, considera que a "Alemanha está à beira do colapso e que em um 'dia X', o Estado e a sociedade cairão no caos".