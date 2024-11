Noruega assume posição pioneira no setor de carros elétricos na Europa

Apesar de ser um importante produtor de hidrocarbonetos, a partir do próximo ano, a Noruega permitirá apenas a venda de modelos novos "zero emissões".

É um dos objetivos mais ambiciosos do mundo. A União Europeia, da qual o país escandinavo não faz parte, não proibirá a venda de veículos novos poluidores até 2035.

Impulsionados especialmente pela Tesla, os veículos completamente elétricos representaram 96,4% dos registros em setembro, contra 17,3% na União Europeia.

O número representa um grande salto desde 2012, quando sua cota de mercado era apenas de 2,8%, devido em parte a uma política pró-ativa e um tanto aleatória no seu início.

Em um país que nunca teve um fabricante de automóveis nacional, as autoridades isentaram de impostos os carros elétricos no início do século com a esperança de abrir espaço para uma marca local.

A aposta não deu certo: o grupo norueguês Pivco (que mais tarde se tornaria Think), que durante algum tempo foi propriedade da gigante americana Ford, faliu em 2011.