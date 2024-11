Blinken continuará trabalhando para acabar com conflito no Oriente Médio

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, continuará trabalhando para acabar com as guerras em Gaza e no Líbano até que seja concluída a transferência de poder para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (7).

"Continuaremos perseguindo o fim da guerra em Gaza, o fim da guerra no Líbano, um aumento da ajuda humanitária [para Gaza], e é nosso dever perseguir essas políticas até o meio-dia de 20 de janeiro, quando o presidente eleito tomar posse", declarou a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Blinken, que realizou 11 viagens ao Oriente Médio desde o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, pressiona há meses as partes por um acordo de cessar-fogo em Gaza que inclua a libertação dos reféns.