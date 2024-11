Mal na Champions, PSG tenta virar a chave contra o Angers no Francês

"É muito bonito ver o jogo de posse, as triangulações e a coletividade, mas o que te faz vencer um jogo é a precisão", ressaltou o técnico do Atlético, Diego Simeone.

O PSG, que sempre passou da primeira fase da Champions desde que foi comprado pelo fundo catari QSI, em 2011, se mostra uma equipe sem confiança nesta temporada, sem força ofensiva e vulnerável na defesa.

"Conseguimos 20 oportunidades claras para marcar e o adversário chega e faz. Toda vez é a mesma dinâmica", reconheceu o técnico do time francês, Luis Enrique.

As críticas sobre o treinador espanhol aumentaram, principalmente pela insistência em jogar com um 'falso 9', enquanto os cruzamentos na área (26 contra o Atlético de Madrid) não encontram um finalizador e não há jogadores posicionados para aproveitar os rebotes.

Contra o Atlético, o titular no comando do ataque foi Marco Asensio, que depois deu lugar a Kang-In Lee. Ambos tiveram atuações apagadas na partida, e Randal Kolo Muani, único atacante de ofício disponível, entrou a poucos minutos do fim.

"É a Liga dos Campeões, sou fiel às minhas ideias. No dia em que eu fracassar completamente no futebol, farei isso com as minhas ideias, não com as de um jornalista ou de outro treinador", respondeu Luis Enrique de forma veemente na coletiva pós-jogo.