Ministros do mundo se reúnem na Colômbia para combater a violência infantil

"Temos cinco anos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo acabar com todas as formas de violência contra as crianças", indicou Camilla Waltersson Grönvall, ministra de Serviços Sociais da Suécia, que organiza o evento junto com a Colômbia.

A representante especial do secretário-geral da ONU sobre a violência contra crianças, Najat Maalla M'jid, pediu "que a conferência não seja um fim em si mesma" e que "ao final, se traduza em ações".

No mundo, a infância sofre uma violência "sem precedentes", segundo a ONU, devido a conflitos armados, mudanças climáticas, migração, abusos sexuais e cibernéticos, casamento infantil, doenças mentais, suicídios, entre outros.

"Neste ano, celebramos o 35º aniversário da Convenção sobre os Direitos das Crianças e precisamos nos perguntar por que ainda não alcançamos nossos objetivos", enfatizou Maalla M'jid.

A cerimônia de abertura aconteceu em um centro de convenções no centro de Bogotá e contou com uma apresentação de um coro de crianças, filhos de ex-combatentes das Farc, a guerrilha colombiana que depôs as armas em 2017 como parte de um acordo de paz histórico.

Cerca de 1.400 pessoas, incluindo vários sobreviventes de abuso infantil, participarão da conferência. Os países participantes anunciarão suas conclusões na tarde de sexta-feira.