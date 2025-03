Empresas levaram R$ 315 bi aos EUA em lucros no Brasil, diz carta a Trump

Como parte do processo de consultas, a Amcham enviou uma carta no dia 11 de março para o representante de Comércio do governo de Donald Trump, Jamieson Greer, com argumentos favoráveis a uma solução negociada para a potencial crise, usando canais diplomáticos e sem a imposição de novas tarifas.

A constatação do setor privado é que, se Trump seguir na linha protecionista, serão as companhias dos EUA que perderão.

"As empresas norte-americanas se beneficiam substancialmente de seus investimentos no Brasil", afirma o documento, obtido pelo UOL. "Os EUA são o maior investidor estrangeiro no Brasil. De acordo com o Banco Central do Brasil, havia 3.900 empresas norte-americanas operando no Brasil em 2020, um aumento de aproximadamente 1.000 empresas em cinco anos", destacou.

Em 2023, o total de investimentos dos EUA no Brasil foi de: US$ 357,8 bilhões, o que representa cerca de um terço do estoque total de investimento estrangeiro direto do Brasil.

"Vários fatores tornam o Brasil um destino atraente para os investimentos dos EUA, incluindo o fato de que o Brasil não impõe imposto de renda sobre a remessa de dividendos corporativos. Isso significa que as subsidiárias norte-americanas no Brasil podem distribuir dividendos para suas matrizes nos EUA com isenção total de impostos, uma política altamente excepcional em comparação com os padrões globais", afirma o documento.

"Como resultado, as empresas norte-americanas se beneficiam significativamente dessa estrutura tributária. Os EUA foram o segundo maior destinatário de lucros e dividendos do Brasil entre 2015 e 2024, com um total de remessas de US$ 54,2 bilhões", constatou.