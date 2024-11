Trump 2025, um mandato com mais poder que em 2017

- Um governo com seus mais leais -

Um novato na política na época, Trump aceitou, no início de seu primeiro mandato em 2017, cercar-se de funcionários experientes e com vivência no setor público, uma forma de tranquilizar as chancelarias estrangeiras.

Diante do comportamento às vezes imprevisível do presidente, esses elementos moderadores foram apelidados de "os adultos na sala".

Mas, para o segundo mandato, Trump não esconde suas intenções de nomear seus colaboradores mais leais, especialmente aqueles que o ajudaram em sua campanha, entre eles os bilionários Vivek Ramaswamy e Elon Musk.

Trump, que durante sua primeira presidência atacou as decisões soberanas do Fed (banco central dos EUA), terá desta vez a oportunidade de nomear, em 2026, o sucessor do atual presidente do Fed, Jerome Powell, que já advertiu que não renunciará caso o novo presidente peça.

- Reforço conservador na Suprema Corte -

Após ter inclinado a Suprema Corte ao conservadorismo em seu primeiro mandato, com a nomeação de três dos seus nove juízes, Trump terá agora a oportunidade de consolidar essa orientação a longo prazo.