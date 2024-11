Agência síria reporta ataques israelenses na região de Aleppo

A mídia estatal da Síria informou neste sábado (9, data local) que um ataque israelense atingiu as periferias de Aleppo e Idlib, deixando feridos e perdas materiais.

"Por volta de 0h45 [de sábado, noite de sexta em Brasília], o Exército israelense lançou uma agressão aérea vinda da direção sudeste de Aleppo, visando vários locais nas periferias de Aleppo e Idlib", noticiou a agência oficial Sana, que acrescentou que a ação "provocou ferimentos em vários soldados e algumas perdas materiais".

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma ONG sediada em Londres com uma vasta rede de informantes na Síria, disse que os ataques se concentraram em indústrias militares e laboratórios de pesquisa científica na cidade de Al Safira, onde há elementos do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, o exército ideológico do Irã.