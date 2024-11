Brecha legal acaba com proibição de livro Salman Rushdie na Índia

Um tribunal indiano acabou com a proibição do polêmico romance "Os Versos Satânicos", de Salman Rashdie, depois que as autoridades não conseguiram localizar a ordem original, emitida há décadas, que restringia as importações da obra.

O escritor britânico-americano nascido na Índia enfrentou décadas de perseguição depois que o líder supremo do Irã ordenou seu assassinato por considerar o livro uma blasfêmia.

Ele quase morreu em 2022, quando um jovem americano de origem libanesa o esfaqueou 12 vezes antes de uma palestra no estado de Nova York.