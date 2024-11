China elevará teto da dívida dos governos locais para estimular a economia

A China anunciou nesta sexta-feira (8) que os legisladores aprovaram um projeto para elevar o teto da dívida dos governos locais em 840 bilhões de dólares (4,78 trilhões de reais), uma medida crucial para estimular a economia diante de uma possível nova guerra comercial com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O país asiático enfrenta uma recuperação pós-covid complicado, afetado pela desaceleração do consumo e por uma grave crise imobiliária.

As autoridades chinesas acompanharam de perto as eleições presidenciais nos Estados Unidos e a vitória do candidato republicano, ao mesmo tempo que os principais líderes parlamentares do país estavam reunidos em Pequim.