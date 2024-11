City e Aston Villa tentam reencontrar vitória na 11ª rodada do Inglês

"Se jogarmos como fizemos hoje, temos grandes chances de vencer o Chelsea, disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, depois da derrota para a Inter na quarta-feira.

Os 'Blues' chegarão para o duelo três dias depois da goleada por 8 a 0 sobre o Noah da Armênia pela Liga Conferência.

O surpreendente terceiro colocado, o Nottingham Forest, receberá o Newcastle (11º) no domingo.

Em Old Trafford, o Manchester United (13º) enfrenta o Leicester (15º) com a missão de somar os três pontos e dar uma boa despedida ao técnico interino Ruud Van Nistelrooy, que no início da semana que vem deixará o cargo para a chegada do português Rúben Amorim, de saída do Sporting de Lisboa.

Os 'Red Devils' já venceram o Leicester na semana passada, por 5 a 2, em duelo pela Copa da Liga.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: