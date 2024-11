PF busca mergulhadores que inseriam drogas em compartimentos submersos de navios

A organização também "contava com o apoio de uma rede de mergulhadores ao redor do mundo para a retirada da droga em outros países", da Europa e da Ásia, segundo a nota.

A PF executou nesta sexta a "Operação Taeguk", que levou à prisão em São Paulo de cinco suspeitos. Outra pessoa apontada como envolvida no esquema já estava presa por outro caso, e outras quatro estão foragidas.

"Dois atuavam como 'olheiros', verificando o policiamento e a segurança no Porto de Santos, um atuava como piloto da embarcação que leva a droga, e, dos mergulhadores, um obtinha as informações sobre as embarcações que vão atracar em Santos, um dava o apoio operacional e logístico, e um atuava na encomenda dos 400 kg de maconha", explicou a Polícia à AFP.

A PF apreendeu neste ano mais de uma tonelada de cocaína e maconha, que seria enviada usando esse método. A investigação - que contou com o apoio das polícias de países como Coreia do Sul, China e Espanha - determinou que a droga seria transportada em embarcações de grande porte até os mercados europeu e asiático.

Os suspeitos podem responder por acusações com penas de até 35 anos de prisão, como tráfico transnacional de drogas, associação para fins de tráfico e organização criminosa.

