Reino Unido registra morte de mulher que tomava injeção para emagrecer

A morte de uma enfermeira associada ao uso de uma popular injeção para emagrecer causou complicações para o governo britânico, que pretendia fazer uso deste tratamento para aliviar a pressão que enfrenta o sobrecarregado Serviço Nacional de Saúde (NHS), informou a BBC.

A morte de Susan McGowan, de 58 anos, é o primeiro caso fatal registrado no Reino Unido vinculado ao uso do medicamento tirzepatida, conhecido pelo nome comercial Mounjaro, um equivalente do Ozempic, informou a emissora britânica.

O atestado de óbito de McGowan, ao qual a BBC teve acesso, citou como causas da morte falência múltipla dos órgãos, choque séptico e pancreatite, mencionando que "o uso de tirzepatida" foi um fator que contribuiu.