Caminho de volta se anuncia longo na cidade 'mais bombardeada' do norte de Israel

Israel diz que seu objetivo é eliminar as ameaças impostas pelos combatentes do movimento xiita libanês para permitir que as pessoas do norte, inclusive as de Metula, voltem para suas casas.

- Não sobrou nada -

As autoridades israelenses dizem que mais de 60.000 pessoas na região fugiram de suas casas desde o primeiro disparo de foguetes do Hezbollah.

Mas o retorno levará tempo, provavelmente vários anos, dizem Azoulai e outros moradores entrevistados pela AFP. Mais de 350 casas e prédios municipais, ou 60% da cidade, foram completamente destruídos durante o conflito.

Galit Yosef foi evacuada de sua casa no topo da colina em 16 de outubro de 2023 e só retornou algumas vezes desde então.

"Não sobrou nada", testemunha a ex-funcionária municipal de 60 anos.