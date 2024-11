Bombardeios israelenses deixam dezenas de mortos em Gaza e Líbano

As tropas israelenses lançaram uma nova ofensiva na área em 6 de outubro para impedir que o movimento islamista palestino Hamas reconstruísse suas forças no local.

As Nações Unidas alertaram que a região está "sob cerco" e Washington estabeleceu esta semana como prazo para Israel permitir a entrada de mais ajuda humanitária ou enfrentar possíveis cortes na assistência militar americana.

Outro bombardeio, no bairro de Al Sabra, em Gaza, deixou cinco mortos e vários desaparecidos, indicou a Defesa Civil. O Exército israelense informou à AFP que estava "examinando" os relatos de ataques.

No Líbano, 38 pessoas morreram em bombardeios israelenses neste domingo, 23 delas na localidade de Aalmat, de acordo com o Ministério da Saúde. Outras 12 pessoas morreram em bombardeios na região de Baalbek, e três socorristas ligados ao Hezbollah perderam a vida em ataques na localidade de Adlun, segundo a mesma fonte.

A guerra na Faixa de Gaza eclodiu após o ataque sangrento do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, no qual os militantes do grupo islamista mataram 1.206 pessoas, a maioria civis.

A ofensiva israelense em represália já deixou pelo menos 43.603 mortos no território palestino, majoritariamente civis, segundo números do Ministério da Saúde do governo do Hamas, que a ONU considera confiáveis.