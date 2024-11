Trump e Scholz concordam em trabalhar pela volta da paz à Europa

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou neste domingo por telefone com o chanceler alemão, Olaf Scholz, um diálogo no qual ambos "concordaram em trabalhar juntos para o retorno da paz à Europa", informou o porta-voz do chanceler.

"Eles trocaram opiniões sobre a relação entre os dois países e os desafios geopolíticos atuais", disse Steffen Hebestreit, acrescentando que "o chanceler ressaltou a disposição da Alemanha de manter a cooperação bem-sucedida de décadas entre os governos dos dois países".

A eleição de Trump gerou preocupação com o efeito que poderia ter no conflito de quase três anos na Ucrânia, dada a insistência do republicano em um fim rápido dos combates e devido às dúvidas sobre o apoio de Washington a Kiev.