Investigador procurado pela PF por 'ligação' com o PCC é preso

Os alvos da operação foram denunciados à Corregedoria da Polícia Civil e ao Ministério Público Estadual pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC, assassinado a tiros em 8 de novembro deste ano no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Os acusados são um delegado, quatro investigadores —incluindo Rogerinho—, um advogado e dois empresários.

A defesa de Rogerinho não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Quem é Rogerinho?

É investigador. O relatório da PF aponta indícios de crimes funcionais praticados por ele, pois há fotografias em que é possível observá-lo usando relógios dos modelos e marcas de Vinícius Gritzbach. Há também áudios do investigador Eduardo Lopes Monteiro e do delegado Fábio Baena Martin mencionando provavelmente os relógios e um sítio que teriam sido subtraídos do delator.

Rogério é atualmente casado com Danielle Bezerra dos Santos, ex-mulher de Felipe Geremias dos Santos (vulgo Alemão), apontado em diversas investigações policiais como Sintonia do PCC. Eles são também sócios em duas empresas.

A condição financeira de Rogério, segundo o relatório da PF, é incompatível com a realidade de um policial civil a partir de "várias operações financeiras suspeitas". Para a PF, assim como Eduardo e Baena, Rogério estaria envolvido em casos de corrupção relacionados ao PCC.