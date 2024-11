Trump ganha Arizona e soma 312 votos do Colégio Eleitoral enquanto Harris tem 226, afirmam veículos americanos

Donald Trump ganhou o estado do Arizona nas eleições presidenciais, com as quais o republicano venceu em todos os sete estados-pêndulo, somando 312 delegados, enquanto a vice-presidente democrata Kamala Harris ficou para trás com 226, informou a imprensa americana.

Após quatro dias de contagem dos votos, as redes CNN e NBC projetaram que Trump, agora presidente eleito dos Estados Unidos, obteve os 11 votos do Colégio Eleitoral neste importante estado do sudoeste.

O Arizona é tradicionalmente republicano, mas em 2020 se inclinou a favor de Joe Biden, marcando a derrota do republicano naquele ano, após seu primeiro mandato.