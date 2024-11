Câmara Baixa do Parlamento francês rejeita orçamento para 2025

Os deputados franceses rejeitaram nesta terça-feira (12) um projeto de orçamento do governo, amplamente emendado pela oposição com novos impostos, em um momento em que o país endividado enfrenta pressão para sanear as contas.

O governo minoritário do primeiro-ministro Michel Barnier, conservador, apresentou há pouco mais de um mês seu orçamento para 2025, com o qual a segunda maior economia da União Europeia busca reduzir o déficit em 60 bilhões de euros (R$ 378,66 bilhões na cotação atual).

A dívida pública representava, no final de junho, 112% do Produto Interno Bruto (PIB), e o governo espera que o déficit fique abaixo do limite de 3% previsto nas regras europeias em 2027, após reduzi-lo para 6,1% neste ano e 5% em 2025.