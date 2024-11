Países pobres não devem sair da COP29 'com as mãos vazias', afirma Guterres em Baku

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou nesta terça-feira (12) que as nações participantes da COP29 devem alcançar um acordo que não deixe os países pobres "com as mãos vazias" em sua lutar contra as mudanças climáticas.

"Os países em desenvolvimento não devem sair de Baku com as mãos vazias. Um acordo é indispensável", disse Guterres durante um encontro que reuniu quase 75 líderes na capital do Azerbaijão, sede da 29ª conferência da ONU contra as mudanças climáticas (COP29).

bur-jz/avl/fp