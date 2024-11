Presidente do Azerbaijão diz que petróleo e gás são 'presente de Deus' na COP29

"As pessoas precisam deles", insistiu.

O Azerbaijão possui sete bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo e foi um dos primeiros lugares no mundo a iniciar a produção comercial de petróleo.

Desde que conquistou sua independência da União Soviética em 1991, o Azerbaijão produziu mais de um bilhão de toneladas de petróleo e planeja aumentar sua produção de gás natural em mais de um terço na próxima década.

As receitas da produção de petróleo e gás representam quase 35% do PIB do país e quase metade do orçamento estatal.

Quase 75% das exportações de energia do Azerbaijão são destinadas aos mercados europeus.

A Comissão Europeia assinou em 2022 um acordo com Baku para dobrar as importações de gás do país, com o objetivo de reduzir a dependência da Europa do gás russo, um acordo que Aliyev defendeu em seu discurso.