Sinner consegue 2ª vitória no ATP Finals; Medvedev reage e bate De Minaur

No final, o italiano tomou a iniciativa com três break points no oitavo game, que foram salvos por Fritz, antes de confirmar o primeiro set point que teve (no décimo game) para quebrar o saque do americano e fechar a parcial em 50 minutos.

No segundo set, Sinner, que busca seu primeiro título na Itália, teve outro momento delicado. Sacando com 3-3 no placar, tirou um backhand improvável da cartola para fazer 4-3.

Mais uma vez cirúrgico, o número 1 do mundo não desperdiçou o primeiro match point que teve para levantar o público em Turim.

- Das vaias à eficiência -

Vaiado pelo público na estreia pela apatia e mau comportamento, Medvedev manteve vivas suas chances de classificação para a semifinal o vencer De Minaur.

Muito superior, mais agressivo e eficiente, principalmente com seu segundo serviço, Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em apenas uma hora e 20 minutos.