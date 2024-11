Condenado por homicídio no Afeganistão é executado diante de estádio lotado

A ordem de execução foi assinada pelo líder supremo dos talibãs, o emir Hibatullah Akhundzada, que vive recluso no seu reduto de Kandahar, no sul, e governa o país por decretos ou instruções, informou o Supremo Tribunal em um comunicado.

Segundo o tribunal, diversas instâncias judiciais examinaram o processo "muito minuciosamente e diversas vezes" antes da execução.

A família da vítima também foi consultada para saber se concederia o indulto e, após a sua recusa, a execução foi ordenada sob o princípio islâmico das "qisas" ou lei de talião, indicou a mesma fonte.

No estádio, uma arma foi entregue a um membro da família, do sexo masculino, que atirou três vezes no condenado. Em fevereiro, três homens foram executados na mesma semana, dois em Ghazni, no leste, e um em Sheberghan, no norte.

Em dezembro de 2022 e junho de 2023 houve mais duas execuções de homens. Todos eles foram condenados por "assassinato".