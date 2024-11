Alcaraz se recupera de derrota na estreia e vence Rublev no ATP Finals

Nesta quarta-feira, na segunda rodada do 'Grupo John Newcombe', Alcaraz impôs a segunda derrota a Rublev, que na estreia perdeu para o alemão Alexander Zverev (N.2).

"Estou muito feliz pelo nível que mostrei, acho que foi um nível muito alto", comemorou Alcaraz após a vitória.

"Apesar das minhas condições, de estar resfriado, e de jogar do fundo da quadra contra alguém como Rublev, que bate muito forte e domina, pensei que não iria me sentir totalmente bem, mas desde que entrei na quadra me senti melhor do que pensava", acrescentou.

O primeiro set foi equilibrado até o quinto game, quando Alcaraz conseguiu os dois primeiros break points do jogo, que Rublev acabou salvando.

No entanto, no quinto game, o espanhol finalmente conseguiu uma quebra para fazer 4-3. Na sequência, confirmou seu saque e depois quebrou mais uma vez o serviço do russo para fechar a parcial em 6-3.

Alcaraz começou o segundo set sacando e venceu seu quinto game consecutivo, sem ceder pontos a Rublev. Mas o russo reagiu e a decisão foi para o tie break sem que nenhum dos dois tenistas tivesse um break point ao longo de 12 games.