MP aponta vínculos criminosos de chefe de polícia acusado pela morte de prefeito no México

O chefe de segurança do estado mexicano de Guerrero foi acusado, nesta quarta-feira (13), pelo assassinato e a decapitação de um prefeito, informaram as autoridades, que o investigam por supostos vínculos com narcotraficantes.

Germán Reyes, um militar reformado que era o titular de Segurança de Guerrero, foi preso na terça-feira acusado de ser o principal responsável pela morte de Alejandro Arcos, prefeito da capital do estado, Chilpancingo, e que foi decapitado no dia 6 de outubro.

Em uma audiência pública, o Ministério Público o acusou de fazer parte do grupo criminoso Los Ardillos e de assassinar o prefeito porque este se recusou a nomear funcionários que a célula criminosa queria impor, constatou um jornalista da AFP.