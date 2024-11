Itália vence Bélgica (1-0) e se garante nas quartas da Liga das Nações

A Itália precisava de pelo menos um ponto para selar sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa e conseguiu sem sofrimento, vencendo a Bélgica por 1 a 0 nesta quinta-feira (14), em Bruxelas.

O único gol do jogo no estádio Rei Balduíno foi marcado pelo meia Sandro Tonalli aos 11 minutos do primeiro tempo.

No próximo domingo, a 'Azzurra' (1ª, 13 pontos) define a liderança do Grupo A2 em San Siro contra a também classificada França (2ª, 10 pontos), que nesta quinta-feira empatou em 0 a 0 com Israel (4ª, 1 ponto).