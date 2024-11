Mortes por overdose de drogas ficam abaixo de 100 mil nos EUA

As mortes por overdose de drogas nos Estados Unidos caíram 14,5% em 12 meses, para quase 97.000 no período entre o fim de junho do ano passado e o deste ano, informaram as autoridades de saúde.

O número diminuiu de 113.154 mortes para 96.801, segundo dados provisórios dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O governo do presidente democrata Joe Biden atribuiu para si o sucesso do que classifica como a maior queda dessas mortes no período de um ano.