São Paulo tem alerta de chuva forte nesta quinta; 18 mil estão sem luz

Queda de árvore na rua Haddock Lobo, no Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo Imagem: Divulgação/Defesa Civil

Chuva deve ganhar forçar e ter intensidade de moderada a forte de forma generalizada no estado nesta tarde. Queda de raios e rajadas de vento moderadas também são esperadas em razão do avanço da frente fria. "Atenção para as áreas vulneráveis, pois há risco de transtornos como alagamentos, enxurradas e até deslizamentos em áreas onde o solo já se encontra encharcado", alertou o órgão.

No período noturno, a chuva deve perder força e ficar com a intensidade entre fraca a moderada.

Defesa Civil irá montar um gabinete de crise presencial a partir das 8h de hoje. Ele funcionará inicialmente por 48 horas para acompanhar o andamento da frente fria que atinge o estado, informou o capitão Roberto Farina, porta-voz do órgão, à TV Globo. O funcionamento do gabinete será estendido caso houver necessidade, acrescentou.

Tempo chuvoso continuará na capital

Sexta-feira (27) terá a temperatura mínima de 20ºC e máxima de 25ºC, com taxa mínima de umidade em torno dos 75%. Pode haver possíveis transtornos durante as chuvas em razão do solo encharcado e permanência das precipitações, informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão da prefeitura.