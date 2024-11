Vini perde pênalti e Brasil empata com a Venezuela (1-1) nas Eliminatórias

O atacante do Real Madrid voltava à seleção depois de ter ficado de fora da rodada dupla anterior.

A Argentina lidera as Eliminatórias com 22 pontos, seguida pela Colômbia, com 19, e pelo Brasil, com 17. O Uruguai tem 16 pontos e Equador e Paraguai somam 13 cada um. A Venezuela iguala por enquanto a Bolívia na sétima posição, com 12 pontos.

- Raphinha tira o zero do placar -

O Brasil, apesar de ter dominado no início da partida, não parecia muito confortável contra a Venezuela.

A 'Vinotinto' moveu suas peças em uma espécie de "plano anti-Vini", com a entrada do ponta Jhon Murillo para dar apoio ao lateral-direito Jon Aramburu na marcação sobre o astro do Real Madrid.

Mas Vini conseguiu encontrar espaços, como quando levou a melhor sobre Aramburu em jogada que acabou com um chute de longa distância de Raphinha e uma finalização do próprio camisa 7 na trave.