Executivos do petróleo marcam presença na COP29 e ONGs denunciam lobistas

Contudo, o número real pode ser menor: a contagem inclui pessoas relacionadas com empresas cujas atividades principais não são as energias fósseis, como a francesa EDF ou a líder dinamarquesa de energias renováveis Orsted.

A coalizão KBPO destacou ainda que os lobistas das energias fósseis superam em quantidade a 'delegação de quase todos os países', com exceção do Azerbaijão (2.229), Brasil (1.914) -que será a sede da COP30 em 2025 - e Turquia (1.862).

Independente do número exato, a presença dos interesses vinculados ao petróleo, ao gás e ao carvão nas COPs é algo evidente e, há algum tempo, fonte de controvérsia. A designação de Sultan Al Jaber, executivo da empresa petrolífera dos Emirados Árabes Unidos, para presidir a COP28 no ano passado em Dubai já foi muito criticada.

E tudo isso apesar de, no final do evento, a COP28 ter sido responsável pelo primeiro apelo para o início de uma saída das energias fósseis. Segundo a coalizão de ONGs, a reunião em Dubai teve um número recorde de pessoas relacionadas aos interesses do setor das energias fósseis.

"Nem é preciso dizer que ninguém na TotalEnergies participa de alguma forma nas negociações entre os Estados, nem tem acesso aos espaços de negociação", afirmou a empresa francesa sobre sua presença em Baku.

O CEO da empresa, Patrick Pouyanné, participou nesta sexta-feira, ao lado de um executivo da empresa nacional de hidrocarbonetos do Azerbaijão, a Socar, de uma mesa redonda sobre a luta contra as emissões de CO2 e metano no setor.