Governo dos EUA resistiu a tom mais duro por regular redes sociais no G20

Se atual situação continuar, o resultado será o extremismo violento que desestabilizará a politica e a economia. Essa abordagem dialoga com a própria origem do G20 e organiza preocupações de países com diferentes perfis políticos.

A solução não virá das big techs, ou seja, dos grandes conglomerados do setor privado que hoje controlam a internet. Nesse aspecto, a esperança do Brasil era a de convencer a todos de que se trata de um desafio para as soberanias nacionais.

Mas o grande desafio, segundo diplomatas, será a chegada de Donald Trump ao poder, a partir de 20 de janeiro. O novo governo americano tem Elon Musk entre seus principais membros. O dono da plataforma X já demonstrou sua influência ao ter sido um dos convidados para ajudar a montar o gabinete do republicano, participou de reuniões com chefes de estado estrangeiros e foi nomeado para liderar um departamento na nova administração.

Musk vem liderando uma campanha contra qualquer tipo de regulação de plataformas digitais, insistindo que uma ação de governos neste sentido seria uma ameaça à liberdade de expressão. No Brasil, as ações do STF contra suas redes se transformaram em uma ofensiva por parte do bilionário, convocando seus seguidores contra as instituições brasileiras.

Ofensiva e chantagem

Musk ainda contará com um amplo apoio dentro do governo Trump. O senador Marco Rubio, escolhido para ser o novo chefe da diplomacia americana, foi um dos que atacou o STF por suspender o X, há poucas semanas.