Declaração de Janja coloca em risco estratégia de Lula com Trump

Se houvesse uma crise, ela não seria criada no governo Lula.

Mas a declaração de Janja foi considerada por diplomatas como um "tiro no pé" e o "desmonte" dos esforços dos diplomatas em estabelecer um diálogo com o governo americano.

Afinal, ela ataca justamente um dos homens considerados como chave na campanha de Trump e que conta com um amplo apoio entre os aliados do presidente eleito. O senador Marco Rubio, que irá liderar a diplomacia americana em 2025, foi um dos que atacou as instituições brasileiras quando a plataforma X foi suspensa.

Para negociadores, outro problema é o fato de o próximo chefe da Casa Branca lidar com questões de política externa de forma "pessoal". Ou seja, uma ofensa ou um ataque é visto como uma postura de Estado e que precisa ser respondido.

Os diplomatas alertam que a declaração de Janja ainda ocorre num momento em que deputados e senadores bolsonaristas tentam criar uma narrativa nos EUA de que existe uma tentativa de silenciar a oposição, por meio da suspensão da plataforma X.

A estratégia do governo brasileiro era ainda de minimizar o espaço que Jair Bolsonaro poderia ter na relação com o novo governo americano. Mas as ofensas por parte de Janja foram consideradas como um "presente" à extrema direita brasileira na busca por uma aproximação com Washington.