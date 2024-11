Portugal avança às quartas da Liga das Nações com mais um recorde de CR7

Portugal precisava de um ponto para garantir matematicamente a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa e cumpriu a missão com louvor, ao golear a Polônia por 5 a 1 nesta sexta-feira (15), no Porto.

Cristiano Ronaldo fez dois (72' de pênalti e 87'), numa goleada em que a seleção portuguesa também marcou com Rafael Leão (59'), Bruno Fernandes (80') e Neto (83). Dominik Marczuk fez o gol de honra dos poloneses na reta final (89').

Ao balançar as redes, CR7 se tornou o homem mais velho (38 anos e 284 dias) a marcar para Portugal, superando por apenas um dia o ex-zagueiro Pepe, que tinha o recorde anterior desde a Copa do Mundo de 2022.