ONG protesta contra corrupção com notas gigantes de dólar antes do G20

"Nossa missão é tirar a corrupção das sombras, queiram os poderosos ou não", acrescenta. A Transparência Internacional divulgará um vídeo sobre a campanha na segunda-feira (18), primeiro dia da Cúpula de Líderes.

"Quão óbvia deve ser a corrupção antes de se tornar uma prioridade do G20?", diz o texto da bandeira Imagem: Marcelo Maragni / Handmaker Produções Audiovisuais

Desde quinta-feira (14) acontece no Rio o G20 Social, uma iniciativa lançada pelo governo brasileiro que antecede o evento principal. São mais de 270 atividades protagonizadas por pautas ligadas a movimentos sociais.

Guerras em Gaza e na Ucrânia

A escolha das palavras que o G20 vai utilizar para se referir às guerras em curso em Gaza e na Ucrânia é uma das negociações diplomáticas mais difíceis do evento. Ao final da cúpula, na próxima terça-feira (19), é esperada a divulgação de uma declaração final com a visão do G20 sobre os principais desafios globais, entre eles os conflitos armados.

A tensão no G20 ocorre porque diferentes lados das guerras estão representados no grupo. No caso da guerra na Ucrânia, a Rússia é uma das principais potências do bloco. Já grande parte da União Europeia se alinha à Ucrânia. No caso de Gaza, Israel não integra o G20, mas tem como parceiro os Estados Unidos, outra grande potência do bloco. Já a África do Sul, que será o próximo país a presidir o G20, apresentou uma acusação contra Israel na Corte Internacional de Justiça pelo "genocídio" em Gaza.