Biden diz que rivalidade entre EUA e China não pode resultar em 'conflito'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado (16) ao seu homólogo da China, Xi Jinping, que a rivalidade entre os dois países não deve resultar em um "conflito", dois meses antes de entregar o poder a Donald Trump.

"Nossos países não podem permitir que nenhuma parte dessa concorrência resulte em conflito", afirmou Biden no início de seu último encontro cara a cara com Xi em Lima, no Peru, onde ambos participaram da cúpula da aliança Ásia-Pacífico.

bur-axm/vel/ag/ic