'Não temos que xingar ninguém', diz Lula após Janja ofender Elon Musk

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado (16), no Rio de Janeiro (RJ), que o Festival Aliança Global, que faz parte da programação do G20, não é espaço para ofender ninguém. A fala aconteceu na presença de Janja da Silva, horas depois da primeira-dama usar a expressão "fuck you" contra Elon Musk, dono do X e futuro integrante do governo de Donald Trump.

O que aconteceu

Lula falava sobre o tema do Festival Aliança Global: Pro dia nascer feliz, que é a luta contra a fome. Ao lembrar de uma visita ao Papa Francisco quando saiu da prisão, em 2019, o presidente disse que queria fazer uma ação mundial que discutisse essa questão.