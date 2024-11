Rússia afirma que EUA inflama conflito ao permitir que Ucrânia utilize seus mísseis

O Kremlin acusou, nesta segunda-feira (18), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de alimentar a guerra na Ucrânia ao permitir que Kiev utilize mísseis de longo fornecidos por Washington para atacar alvos dentro da Rússia.

Os comentários de Moscou coincidiram com o anúncio de Kiev de um novo ataque russo na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, que matou oito pessoas e deixou 18 feridas nesta segunda-feira, após os bombardeios em larga escala do fim de semana contra a infraestrutura de energia do país.

Em uma mudança de estratégia a poucas semanas da posse de Donald Trump, uma fonte de alto escalão do governo americano, que falou sob a condição de anonimato, disse no domingo que os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia atacar a Rússia com seus mísseis de longo alcance.