Emissário dos EUA considera que trégua entre Israel e Hezbollah está 'ao alcance'

A ação do Hamas deixou 1.206 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, território governado pelo Hamas, 43.972 pessoas morreram na Faixa, a maioria civis. A ONU considera estes números confiáveis.

Em setembro, Israel intensificou os bombardeios no Líbano, principalmente contra redutos do Hezbollah. Nas últimas semanas, atacou áreas de Beirute onde se refugiam pessoas que fugiram dos principais redutos do Hezbollah ao sul da capital.

Israel também enviou tropas terrestres para o Líbano, enquanto o Hezbollah continua lançando projéteis quase diariamente contra Israel.

Enquanto isso, os líderes do G20 reunidos no Brasil pediram, na segunda-feira, a um cessar-fogo "completo" tanto em Gaza como no Líbano.

O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, afirmou que os Estados Unidos compartilharam com Líbano e Israel as suas propostas para alcançar essa trégua.