Seleção termina ano mergulhada em um mar de dúvidas

Todos também concordam em um aspecto: Dorival não conseguiu, por enquanto, fazer com que Vinícius Júnior tenha o mesmo rendimento que tem no Real Madrid.

O atacante parece ser outro jogador quando está com a 'Amarelinha', sem o brilho que mostra em seu clube, como ele mesmo já reconheceu.

Embora a Seleção tenha feito um bom primeiro tempo contra a Venezuela, o desempenho caiu consideravelmente na segunda etapa.

Contra o Uruguai, o Brasil mostrou suas carências na hora de superar uma defesa sólida, em especial pela falta de um camisa 10 que seja capaz tanto de servir aos atacantes como de decidir o duelo por si só.

Com a chuva de críticas, Dorival vê com preocupação o calendário mais imediato da equipe, com os jogos contra adversários complicados como Colômbia e Argentina, em março.

"No Brasil, as pessoas são resultadistas. Eu sei disso. Vivi a vida assim nos clubes. Eles confiaram, acreditaram e sempre contribui com resultados", disse o treinador.