'Operação Mosquito', o plano dos militares para assassinar o presidente

Jango foi para Montevidéu, de onde começou a negociar sua posse. Ele, no entanto, teve dificuldades no diálogo com os militares.

A Operação Mosquito só foi revelada no período democrático.

Nesse tempo, o golpismo das Forças Militares mirou também o Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro Celso de Mello lembrou ontem, na terça-feira (19), que, em 1963, uma insurreição de cabos, sargentos e suboficiais da Aeronáutica e da Marinha causou impacto na capital federal.

O então ministro do Supremo Victor Nunes Leal foi sequestrado e levado para a Base Aérea de Brasília, depois que o Supremo decidiu tornar inelegíveis militares que haviam concorrido nas eleições legislativas do ano anterior.

Surgida dentro da caserna, a Revolta dos Sargentos foi usada como pretexto pelos oficiais para acusar o governo Jango de quebra de hierarquia, inflando os ânimos.

Os golpistas estariam entre os que ajudaram a derrubar o governo Jango três anos depois, em março de 1964. E os oficiais que não obedeceram às ordens de abater o avião do presidente foram expulsos da Aeronáutica.

Outra figura política que teve dificuldades para assumir a Presidência foi Juscelino Kubitschek. A UDN, em especial, argumentava que JK não conseguira maioria absoluta dos votos nas eleições de 1955. No entanto, o líder do PSD assumiu a Presidência por meio de uma ofensiva do general Henrique Teixeira Lott, que pôs tanques nas ruas do Rio e derrubou Carlos Luz, que, após o afastamento de Café Filho, assumira a Presidência e estaria tramando um golpe para evitar a posse do eleito.