Bolsonaro conhece, finalmente, a verdade, mas ela não o libertará

Noutros tempos, sempre que estava em apuros, Bolsonaro recorria a um versículo multiuso extraído do Evangelho de João: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O avanço da investigação sobre a trama golpista proporcionou, finalmente, o encontro do capitão com a verdade, e a verdade não o libertará. Ao contrário, os achados da Polícia Federal pavimentaram o caminho que conduz o "mito" à cadeia.

Dois espetáculos não cabem ao mesmo tempo num só palco. Ou num único golpe. Estavam em cartaz duas apresentações. Numa, vitaminado pela vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro concedia entrevistas em série pregando uma "pacificação" extemporânea escorada numa "anistia" inusitada. Noutra, a Polícia Federal apertava o certo ao alto-comando do golpe.

Ao revelar na Operaçao Contragolpe que a virada de mesa incluía o extermínio de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, a PF como que unificou o espetáculo. Do ponto e vista judicial, Bolsonaro foi condenado a providenciar explicações. Seu silêncio sinaliza a inexistência de esclarecimentos críveis. Sob uma ótica política, o capitão assiste, impotente, à erosão do poder que imaginava ter.