AIEA prestes a votar resolução que condena o programa nuclear do Irã

Desta vez, a resolução surge em um contexto particular, com uma brecha entre a posição ocidental e a do chefe da AIEA, o argentino Rafael Grossi.

A apresentação da iniciativa, de caráter simbólico, ocorre logo após uma visita de Grossi ao Irã, que concordou em iniciar os preparativos para travar a expansão das suas reservas de urânio altamente enriquecido.

"É um passo concreto na direção certa", insistiu Grossi na quarta-feira, sinalizando que acontece "pela primeira vez" desde que Teerã se retirou dos compromissos estabelecidos no acordo assinado em 2015 em Viena.

Este pacto previa o alívio das sanções internacionais contra Teerã em troca de o Irã dar garantias de que não pretende desenvolver armas atômicas. Porém, foi paralisado em 2018, quando o então presidente americano, Donald Trump, retirou unilateralmente o seu país do acordo e restabeleceu as sanções contra o Irã.

Em retaliação, Teerã aumentou significativamente o seu arsenal de materiais enriquecidos e elevou o limite para 60%, perto dos 90% necessários para fabricar uma arma atômica.

O acordo, que tentou ser reativado em negociações malsucedidas em 2022, limitou essa taxa a 3,67%.