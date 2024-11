Candidatos encerram campanha presidencial antes do 2º turno no Uruguai

Segundo a pesquisa mais recente, publicada na segunda-feira pela consultoria Cifra, Orsi tem 47% das intenções de voto e Delgado 46%, com uma margem de erro de +/-3,4%. O resultado da pesquisa é considerado um "empate técnico".

Nos últimos comícios da campanha, os dois candidatos tentaram convencer os indecisos.

Durante um ato de campanha em Las Piedras, no departamento de Canelones, Orsi discursou para aqueles que, "tendo votado em outra opção, agora decidem acompanhar" a Frente Ampla, que aspira retornar ao poder, após governar o país de 2005 a 2020.

"É um sinal de que estamos no caminho certo para continuar ampliando a base", disse, em uma referência aos eleitores dos partidos mais tradicionais, Nacional e Colorado, de maior presença no interior do país.

Além disso, ele destacou a "governabilidade" da Frente Ampla, que conquistou 16 das 30 cadeiras da Câmara Alta, e 48 das 99 da Câmara Baixa.

"Temos as condições para assumir nosso país e continuar trabalhando com base em acordos, mas também com uma atitude firme e determinada para levar adiante as transformações que o país necessita", afirmou, em meio a gritos de "presidente".