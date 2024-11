Matt Gaetz desiste de ser procurador-geral, o primeiro revés para Trump

O influente senador republicano Lindsey Graham recebeu com satisfação a desistência de Gaetz em uma publicação no X. Também se disse disposto a "trabalhar com o presidente Trump em futuras opções para cobrir rapidamente este posto importante".

A renúncia de Gaetz como congressista põe fim à investigação contra ele na comissão de ética da Câmara dos Representantes por supostamente pagar por sexo, inclusive com uma menor de idade, o que ele nega, além de consumo ilegal de drogas, desvio de recursos de campanha e diversas faltas profissionais.

Os líderes republicanos, entre eles o presidente da Câmara Mike Johnson, afirmam que o relatório da comissão não é mais relevante porque a investigação foi encerrada.

No entanto, congressistas dos dois partidos pediram que o relatório fosse pelo menos enviado ao Senado.

Em uma reunião a portas fechadas realizada na quarta-feira, ambas as partes foram incapazes de chegar a um acordo sobre como proceder com a investigação.

Gaetz é acusado de ter mantido uma relação sexual com uma menor de 17 anos, o que ele nega, e foi alvo de uma investigação federal que foi arquivada.